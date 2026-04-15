Giresun'un Görele ilçesinin Yeşildere köyünde yapımı süren cami inşaatında yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 12.30 sıralarında inşaat alanında çalışan 42 yaşındaki Varol Atmaca, henüz belirlenemeyen bir nedenle cami inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Atmaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.