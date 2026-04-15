Van'ın Edremit ilçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu öğrencileri, okul sporları kapsamında düzenlenen Bocce İl Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attılar.

Şampiyonada takım kategorilerinde üstün performans sergileyen TESKOMB Süphan Ortaokulu; yıldız kızlar ve küçük erkekler kategorisinde Van şampiyonu, yıldız erkekler ve küçük kızlar kategorisinde ise Van üçüncülüğü elde etti.

Ferdi bocce volo kategorilerinde ise TESKOMB Süphan Ortaokulu öğrencileri tüm birincilikleri kazanarak büyük bir başarıya imza attı. yıldız kızlar, küçük kızlar, yıldız erkekler ve küçük erkekler kategorilerinde Van şampiyonu olan okul, Hakkari'de düzenlenecek bölge şampiyonasında Van'ı temsil etme hakkı kazandı.

TESKOMB Süphan İlk ve Ortaokulu Müdürü Cüneyt Bahçi, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, 'Öğrencilerimizin elde ettiği bu gurur verici başarı bizleri son derece mutlu etti. Bu sonuçlar tesadüf değil; disiplinli çalışma, özveri ve ekip ruhunun bir ürünüdür. Öğrencilerimizi, onları hazırlayan öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Hakkari'de düzenlenecek bölge şampiyonasında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum' dedi.