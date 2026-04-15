Türkiye'nin en şifalı kaplıca sularına ait olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki kaplıcalara, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelmeye devam ediyor.

İçerdiği minareler açısından Türkiye'nin en şifalı kaplıcası olan Çermik kaplıcaları, kaplıca turizminin en başlarında geliyor. Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayanlar tarafından tercih ediliyor. 48 derece sıcaklığı bulunan kaplıca sularının, iltihaplı romatizmalar, deri hastalıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları, kadın hastalıkları ve çocuk felci hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle haziran ve eylül aylarında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçede yapılan modern oteller, pansiyonlar sayesinde yılın 12 ayı boyunca kaplıcalardan yararlanmak mümkün. İlçede biri belediyeye üçü özel işletmelere ait olmak üzere dört adet kaplıca bulunuyor. Çermik kaplıcalarını her yıl 500 bin insan ziyaret ediyor.