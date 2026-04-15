Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Yanık Merkezinde gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı. Toplam 17 yatak kapasitesiyle hizmet sunan merkez, yapılan düzenlemelerle daha modern ve donanımlı bir yapıya kavuşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasta odaları, banyo ve lavabo alanları ile iklimlendirme sistemi tamamen yenilenerek merkezin fiziki altyapısı güçlendirildi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte hasta ve çalışan konforunun artırılması hedefleniyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yenilenen merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Asiltürk, yanık merkezlerinin özellikle ağır ve komplike vakalarda hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür merkezlerin multidisipliner bir yaklaşımla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunduğunu ifade etti. Diyarbakır'daki yanık merkezinin yalnızca il geneline değil, bölge illerine de hizmet verdiğine dikkat çeken Asiltürk, 'Yanık vakalarında hızlı ve doğru müdahale, hastaların yaşam şansını ve tedavi sürecinin başarısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güçlü altyapıya sahip yanık merkezleri büyük önem taşıyor. İlimizde hizmet veren bu merkezimiz, hem teknik donanımı hem de uzman kadrosuyla bölgenin önemli sağlık birimlerinden biridir' dedi.