Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, Zonguldak'ta eğitim sendikaları tarafından düzenlenen eylemle protesto edildi.

Zonguldak'ta görev yapan eğitimciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınamak amacıyla iş bırakma eylemi düzenledi.

Zonguldak Defterdarlığı önünde bir araya gelen Kamu-Sen'e bağlı Eğitim-Sen üyeleri ve çok sayıda öğretmen, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ile 1 kantin işletmecisinin yaralandığı olaya tepki gösterdi.

Şahin Ören: 'Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'

Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, grup adına yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda, öğretmen ve öğrencilerimizin de aralarında bulunduğu 16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır' dedi.

Ören, 'Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

Diğer sendikalar da yürüyüş yaparak tepkilerini gösterdi.