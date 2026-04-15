ForumOne çatısı altındaki AVM'lerde hayata geçirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı, çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikleri bir araya getiriyor.

ForumOne yönetimindeki Forum İstanbul, Forum Gordion, Forum Ankara, Forum Kapadokya, Forum Denizli, Forum Manisa, Forum Aydın ve Forum Erzurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan etkinlik programlarıyla minik ziyaretçileri ve ailelerini bayram coşkusuyla buluşturacak. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihleri boyunca sürecek etkinlikler çocuklara keyifli anlar yaşatırken, ailelerin de birlikte kaliteli vakit geçirebileceği bir bayram atmosferi oluşturacak.

Farklı yaş gruplarına hitap eden program kapsamında 23 Nisan bandosundan sahne gösterilerine, atölye çalışmalarından oyun alanlarına ve kortejlerden etkileşimli aktivitelere uzanan çeşitli içerikler ziyaretçilerle buluşacak. ForumOne AVM'leri, çocuklara armağan edilen bu özel günde ziyaretçilerine yalnızca alışveriş değil, eğlence ve birlikte vakit geçirme odaklı bir buluşma noktası sunacak.

23 Nisan'da çocuklara özel etkinlikler minik ziyaretçilerini bekliyor

Tüm ForumOne AVM'lerinde 23 Nisan coşkusu bando eşliğinde balon ve bayrak dağıtımıyla başlayacak. Birbirinden renkli etkinliklerle gün boyu devam edecek kutlamalar, 23-26 Nisan tarihleri arasında çok günlü programlarla bayram coşkusunu pekiştirecek. Forum İstanbul'da; jonglör, illüzyonist ve bubble show gösterilerinin yanı sıra 'Çizmeli Kedi' çocuk tiyatrosu ziyaretçilerle buluşacak. Forum Gordion'da kukla ve illüzyon şovları, atölye etkinlikleri ve çocuk konserleri yer alacak. Forum Ankara'da çocuklar, hayal duvarını birlikte boyayarak kolektif bir sanat çalışmasına imza atacak. Ayrıca, Ankara'nın en yeni çocuk eğlence merkezi ZeplinX de teknolojik oyun alanları ile bayram boyunca aileler için dolu dolu eğlencenin adreslerinden biri olacak.

Gün boyu bayram neşesi

Forum Manisa'da çocuklar, yapay zeka ile oluşturulmuş Atatürk ile hatıra fotoğrafları alırken; yüz boyama aktiviteleri ve 'Şeker Köy' etkinliğiyle bayram neşesini gün boyu yaşayacak. Şeker Köy aktivite alanı ise 23-26 Nisan boyunca çocuk ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek. Forum Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikleri ile jonglör, tek teker, bubble show ve pandomim gibi sahne gösterileri gerçekleştirilirken, çocuklar açık havada festival oyunlarıyla eğlenecekler.

Forum Denizli'de 23 Nisan'da Çağlar Temiz ile Çocuk Şarkıları Konseri'nin yanı sıra 24 Nisan'da tişört boyama, 25-26 Nisan'da Çılgın Kimya & Slime Atölyesi, Minik Doktorlar etkinliği ve süper bilim gösterileriyle dolu dolu bir program sunulacak. Forum Kapadokya'da 24 Nisan'da bubble show, 25 Nisan'da kukla tiyatrosu ve 26 Nisan'da Lemi Abi Çocuk Kulübü'nün interaktif katılımlı etkinlikleri minik ziyaretçilerle buluşacak. Forum Erzurum'da ise kutlamalar; dev kukla korteji, bubble show, yüz boyama aktiviteleri ve uzay çadırı deneyimiyle zenginleşen etkinliklerle devam edecek.