Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımı ücretsiz hale getirirken, arife ve bayramın birinci günü mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, kent merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım hizmeti bayram süresince ücretsiz olacak. Uygulama kapsamında 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde belediyeye bağlı toplu taşıma araçları yurttaşlara ücretsiz hizmet verecek. Bayram ziyaretleri ve artan hareketlilik dikkate alınarak alınan karar ile vatandaşların ulaşımını daha rahat ve ekonomik şekilde sağlaması hedefleniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayram boyunca yaşanabilecek yoğunluklara karşı da gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi, bayram ziyaretlerinin yoğunlaştığı mezarlıklar için de özel bir uygulamayı hayata geçirecek. Arife günü ve bayramın birinci gününde mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için belirlenen güzergahlarda 44 araçla ring seferleri yapılacak.