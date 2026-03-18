Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan 24 yaşındaki Ömer Eser, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 24 yaşındaki Ömer Eser silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eser, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.