Osmaniye'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi yakınlarında Şehit Onur Deniz Mesleki Eğitim Merkezi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.