Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, askeri erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, kolluk kuvveti amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende; aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun şehitlik defterini imzalayıp, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapmasıyla sona erdi.