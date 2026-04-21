Zonguldak Orman Bölge Müdürü olarak atanan Halil Oflu, bölge müdürlüğü üst yönetimiyle tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda öz geçmişi hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Oflu, ardından üst yönetimde görev yapan personelden bireysel olarak bilgi aldı.

'Sorumluluk alanında yürütülen tüm çalışmalarda ekip ruhu esas alınacak'

Gerçekleştirilen toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Halil Oflu; 'Ormancılığın sadece teknik bir görev değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluk, güçlü bir koordinasyon ve ortak akıl gerektiren bir kamu hizmet. Kurum kültürünün güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve sahadaki başarının sürdürülebilir hale gelmesi adına birlik, disiplin ve uyum içerisinde çalışmak ok önemli. Her kademedeki personelin bilgi, tecrübe ve gayretinin kurumsal başarıya doğrudan katkı sunuyor. Bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında yürütülen tüm çalışmalarda ekip ruhu esas alınacaktır' dedi.

'Üretim yoğun bir bölge müdürlüğüyüz'

Vatandaş odaklı, çözüm üreten ve sahaya hâkim bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade eden Oflu, 'Aldığımız bayrağı birlikte daha yukarı, daha ileri taşıyacağız. Güven temelli, sonuç odaklı bir çalışma anlayışıyla; söz ile eylemi aynı çizgide buluşturacağız. Herkes kendi görev alanında çözüm üreten, sorumluluk alan bir duruş sergileyecek. Üretim yoğun bir bölge müdürlüğüyüz. Bu bilinçle daha titiz, daha hızlı ve daha kararlı çalışarak kurumumuza yakışır performansı ortaya koyacağız. İşimizi sadece yapmak için değil, iyi yapmak için çalışacağız. Çünkü ancak o zaman gerçek kurumsal katma değer üretiriz' ifadelerini kullandı.