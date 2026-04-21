Zonguldak Orman Bölge Müdürü olarak atanan Halil Oflu, bölge müdürlüğünde görevine başladı. Oflu, önceki Bölge Müdürü Hasan Keskin ile müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

Göreve başlamasının ardından konuşan Halil Oflu, önceki Bölge Müdürü Hasan Keskin'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ormancılığın tecrübe, kararlılık ve sahada etkin çalışma gerektiren önemli bir görev alanı olduğunu belirten Oflu, Yeşil Vatan'ın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılması adına tüm personelimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirterek, kurum kültürüne yakışır bir anlayışla hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığız ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hedefleri ve politikaları doğrultusunda; disiplinli, planlı, verimli ve çözüm odaklı bir çalışma anlayışını esas alacaklarını ifade eden Bölge Müdürü Halil Oflu, ormancılık faaliyetlerinin her aşamasında sahaya hâkim, vatandaş odaklı ve sonuç alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Karşılama ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oflu, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek yeni dönemde uyum içinde çalışacaklarını belirtti.