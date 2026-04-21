Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Judo Takımı, Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Takım olarak da Türkiye üçüncüsü oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), üniversite sporlarındaki yükselişini judoda elde ettiği çok sayıda dereceyle taçlandırdı. Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Hatice Vandemir ve Ahmet Burak Çuhadar Türkiye şampiyonu olurken; Burak İsmail Şengür, Yunus Emre Aktaş ve Fuad İsayev Türkiye üçüncülüğü elde etti. BEUN Judo Takımı ise takım müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

36 Üniversiteden 172 Sporcu Tatamide Mücadele Etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonda 36 üniversiteden 100 erkek ve 72 kadın olmak üzere toplam 172 sporcu tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele etti. Yüksek rekabet düzeyine sahne olan şampiyonada BEUN'lu sporcular; disiplinli hazırlıkları, teknik üstünlükleri ve mücadeleci ruhlarıyla dikkat çekti. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri; Hatice Vandemir ve Ahmet Burak Çuhadar altın madalyaya uzanırken; Burak İsmail Şengür, Yunus Emre Aktaş ve Fuad İsayev sergiledikleri başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Takım müsabakalarında elde edilen Türkiye üçüncülüğü ile birlikte BEUN, organizasyonu çok sayıda dereceyle tamamladı. Elde edilen bu başarılar, üniversitenin bireysel ve takım sporlarındaki istikrarlı yükselişinin güçlü bir göstergesi oldu.

Rektör Özölçer: 'Öğrencilerimizin Bu Başarıları, Üniversitemizin Spor Kültürünün Güçlü Bir Yansımasıdır'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen bu anlamlı başarıların üniversite adına büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

'Üniversitemizi böylesine önemli bir organizasyonda Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülük dereceleriyle temsil eden kıymetli öğrencilerimiz Hatice Vandemir, Ahmet Burak Çuhadar, Burak İsmail Şengür, Yunus Emre Aktaş ve Fuad İsayev'i yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca takım müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Judo Takımımızı da gönülden kutluyorum. Bu başarılar; disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın en güzel tezahürüdür.

Öğrencilerimizin ortaya koyduğu mücadele, bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, sportif ve sosyal alanlarda da en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Elde edilen bu kıymetli derecelerin, üniversitemizin spor alanındaki vizyonunu daha ileriye taşıyacağına ve gelecekte daha büyük başarıların habercisi olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; genç sporcularımızı her daim destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakanlığımız olmak üzere bizlerin ve sevgili öğrencilerimizin her daim yanında olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile değerli Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen Hocamıza, 'Ünilig Judo Türkiye Şampiyonası'nın başarıyla düzenlenmesine sunduğu kıymetli katkılar ve üniversite sporlarının gelişimine yönelik değerli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya ev sahipliği yaparak verdiği kıymetli katkılardan dolayı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Gavgalı Hocama ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimizi müsabakaya en iyi şekilde hazırlayan Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademisyenlerine ve antrenörlerine de en kalbî duygularımla teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemizi başarıyla temsil eden kıymetli öğrencilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyor, yükseköğrenim hayatlarında ve spor kariyerlerinde kendilerine üstün muvaffakiyetler diliyorum.'