Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Genç 2030 Atölyesi, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği proje ile TEKNOFEST sürecine dahil oldu.

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması çerçevesinde yapılan başvuru, değerlendirme sonucunda kabul edilerek ikinci aşama olan uygulama, rapor ve analiz sürecine geçti.

Proje çerçevesinde geliştirilen insansız sualtı aracı, iklim değişikliğinin etkisi altındaki sığ göl ekosistemlerinin incelenmesi amacıyla kullanılacak. Çalışmalar, Eber Gölü'nde yürütülecek olup sualtı bitki örtüsünün (makrofitlerin) dağılımı, yoğunluğu ve zamansal değişimi yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla analiz edilecek.

Geliştirilen otonom sistem, sualtından elde edilen görüntüleri derin öğrenme algoritmaları ile işleyerek ekosistemdeki değişimleri tespit edecek. Proje, hızlı veri toplama ve analiz imkânı sunmasının yanı sıra düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir izleme modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Elde edilecek verilerin iklim değişikliği parametreleri ile birlikte değerlendirilmesiyle, gölde meydana gelebilecek ekolojik değişimlere yönelik erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.