Kastamonu'un coğrafi işaretli çekme helvası bayram öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı'dan günümüze gelen, saray helvası olarak da bilinen Kastamonu çekme helvası, Ramazan Bayramı'nda damakları tatlandıracak. Bayram öncesi aratn talep üzerine kentteki çekme helva imalathanelerinde yoğun mesai harcanıyor. Özellikle bayram tatili için kente gelenlerin ilgi gösterdiği çekme helva, farklı illerden de talep görüyor.

'16 yıldır üretim yapıyoruz'

16 yıldır tarihi Yakupağa Külliyesi'ndeki işletmesinde çekme helva üretimi yapan Onur Baritçi, 'Bu ürün padişahlardan günümüze kadar uzanan, saray tatlısı olarak adlandırılan yöresel bir lezzet. Kastamonu'daki halka açık tek imalathaneyiz. Misafirlerimiz hijyen şartlarına uyarak üretim aşamasını yerinde görebiliyor ve bu deneyimi yaşayabiliyor. Ortalama günlük minimum 450 kilo üretim yapıyoruz. Bu rakam yoğunluğa göre 1,5 tonun üzerine çıkabiliyor. Şehir dışından da ciddi talep var, farklı illere sevkiyat gerçekleştiriyoruz' dedi.

Ramazan Bayramı'nda kente gelen misafirlerin çekme helvaya büyük ilgi gösterdiğini belirten Baritçi, 'Bayramda Yakupağa Külliyesi'ni tercih eden misafirlerimiz hem üretimi izleyebilecek hem de sıcak helvanın tadına bakabilecek' şeklinde konuştu

25 yıldır çekme helva üretiminde çalışan Hüseyin Karakaya da üretim sürecini anlatarak, 'Bakır kazanlarda su, şeker ve bir miktar limon tuzu kaynatılıyor. Derecesi geldiği zaman şekerimizi soğuk mermer tezgahımıza boşaltıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca şeker mermer tezgahta soğutuluyor. Daha sonra şekerimiz kayışlama makinesinde çekilerek beyazlatılıyor. Diğer bölümde un tereyağı ya da bitkisel yağı pişiriyoruz. Bunu daha sonra beyazlattığımız şekeri ve kavrulan unu dört arkadaş makinede çekiyoruz. Çekme helva ismi buradan geliyor. Eskiden elle çekilirdi, şimdi makineyle çekiliyor. Yaklaşık 20 dakika süren işlemin ardından helva tel tel olunca koparılıyor, soğuma tezgahlarına alınıyor. 15-20 dakika soğuduktan sonra ufalama işlemi yapılıyor. Daha sonra helvalar tepsilerde prese veriliyor. Bu işlemde helva hem sıkıştırılıyor hem de küp şekli veriliyor. Daha sonra sade, fıstıklı, fındıklı, çikolatalı gibi türlerine göre kutulara yerleştiriliyor' ifadelerini kullandı.