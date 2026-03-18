Tokat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi camiler ve şadırvanlarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Tokat Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda ibadetlerini daha temiz, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kent genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri tarafından tüm camiler ve şadırvanlar şampuanlı köpükle yıkandı. Özellikle yoğun kullanılan alanlarda hijyenin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenirken, cami avluları, abdesthaneler ve çevre de detaylı şekilde temizlendi. Ekipler bayram öncesi vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, temizlik faaliyetlerinin bayram sonrasında da tüm ibadethanelerde devam edeceği belirtildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 'Hemşehrilerimizin bayramı huzur içerisinde karşılayabilmeleri için şehrimizin dört bir yanında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en önemli mekânlarıdır. Bu anlayışla tüm camilerimizde ve şadırvanlarımızda köpüklü tam hijyenik detaylı temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.