Tokat Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Çocuklar İçin Kültür ve Sanat Festivali, renkli etkinliklerle çocukları kültür ve sanatla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Çocuklar İçin Kültür ve Sanat Festivali', Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında başladı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine edilen festival kapsamında 18-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Tokat merkez ve ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını amaçlayan festivalde, birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Program kapsamında Karagöz gösterileri, kukla oyunları, eğlencebaz performansları, geleneksel çocuk oyunları ve bubble show etkinlikleri çocuklarla buluştu. Festival süresince Ankara'dan gelen sanatçılar da çeşitli gösterilerle etkinliklere katkı sundu.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Tokat Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek; '23 Nisan tarihine kadar düzenlenecek etkinliklerle çocukların kültürel mirasla tanışmasını hedefliyoruz. Çocukların sanat ve kültür etkinliklerine katılımlarını önemsiyoruz' dedi.