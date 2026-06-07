Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde sandıklar kapandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 682 seçmenin oy kullandığı seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 beldede belediye başkanlığını kazandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde 1001 ve 1002 nolu sandıklarda kullanılan oyların sayımının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı. İki sandıkta MHP toplam 373 oy alırken, Büyük Birlik Partisi (BBP) 266 oyda kaldı.

Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde ise AK Parti açık ara üstünlük sağladı. Dört sandıkta kullanılan oyların sayımına göre AK Parti toplam 722 oy alırken, CHP 19, Yeniden Refah Partisi 13 ve Saadet Partisi 5 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Bağtaşı'nda belediye başkanlığını kazandı.

Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim yarışı AK Parti ile CHP arasında geçti. Yedi sandıkta yapılan sayım sonucunda CHP toplam 877 oy alırken, AK Parti 803 oyda kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, Çevrecik beldesinde seçimi kazanan parti oldu.

Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde ise AK Parti üstünlüğü dikkat çekti. Yedi sandıkta yapılan sayım sonucunda AK Parti toplam 911 oy alırken, Anahtar Parti 208 oyda kaldı. Diğer partiler ise sınırlı sayıda oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Yolüstü beldesinde belediye başkanlığını kazandı.

Tokat'ta gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti Bağtaşı ve Yolüstü beldelerinde, CHP Çevrecik beldesinde, MHP ise Kuşçu beldesinde belediye başkanlığını kazanan parti oldu. Resmi sonuçların ilçe seçim kurullarının kesinleştirme işlemlerinin ardından açıklanması bekleniyor.