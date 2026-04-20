Tokat'ın Erbaa ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 60 M 5160 plakalı servis aracı, kavşakta S.G. idaresindeki 60 EG 308 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Kazada servis ve otomobil sürücüleri yara almazken, minibüste bulunan 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.