Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 7'nci Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, canlı ameliyat yayını ve bilimsel oturumlarla yoğun katılım eşliğinde tamamlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TOGÜBAT) öğrenci kulübü tarafından 7'nci Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. 'Tıbbın 7. Senfonisi: Hekimliğin Tınısı' temasıyla yapılan kongreye çok sayıda bilim insanı ve öğrenci katıldı. TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış konuşmalarını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç ve Kongre Başkanı Ahmet Furkan Gülhan, öğrenci topluluklarının akademik gelişimdeki kritik rolüne ve bilimsel üretimin tıp eğitimindeki vazgeçilmezliğine dikkat çekti. Sonrasında gün boyu süren oturumlarda sırasıyla, Prof. Dr. Muhammed Keskin (Kardiyoloji A.D.), Prof. Dr. Abdullah Özgür Yeniova (Dahiliye A.D.), Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen (Fizyoloji A.D. / TEPDAD UTEAK Başkanı), Prof. Dr. Cihan Aksoy (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.) ve öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdi. Kongrenin en dikkat çeken ve interaktif kısımlarından biri ise canlı ameliyat yayını oldu. Katılımcılar, ameliyathaneden yapılan naklen yayını izleyerek cerrahi süreçleri yakından takip etme ve modern tıp uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı. 18-19 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen kongre geniş katılımı ve nitelikli bilimsel içeriğiyle sona erdi.