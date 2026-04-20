Tokat Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, vatandaşlarla uzlaşı sağlanan ve devri alınan binaların yıkım süreci resmen başladı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreci bizzat takip etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının her aşamasında aktif rol alan Tokat Belediye Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yıkım çalışmalarının başlangıcında iş makinesinin başına geçerek ilk kepçe darbesini kendisi vurdu. Ardından sembolik olarak ilk balyozu da yine kendi kullanan Başkan Yazıcıoğlu, dönüşüm sürecine verdiği önemi sahada bir kez daha ortaya koydu. Tokat'ta uzun yıllardır gündemde olan ve özellikle riskli yapıların bulunduğu bölgelerde hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmaları, üretken belediyecilik anlayışıyla hız kesmeden ilerliyor. Daha önce gerçekleştirilen temel atma töreniyle birlikte start verilen projede, 1. Etap kapsamında 114 konutun inşaatı devam ederken, uzlaşı sağlanan 71 konutun da yıkım sürecine geçildi.

Başkan Yazıcıoğlu: 'Tokat'ımızı daha güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz'

Sahadaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümün kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir konutlara kavuşması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Uzlaştığımız ve devrini aldığımız binaların yıkımına başlayarak sürecin önemli bir aşamasını daha hayata geçiriyoruz.

1. Etap kapsamında 114 konutumuzun inşaatı sürerken, uzlaşı sağladığımız 71 konutun yıkımını başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalar, Tokat'ımızın geleceği adına atılmış güçlü adımlardır. Bizler sadece bugünü değil, yarınları da inşa ediyoruz' dedi.

Sahada, vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı

Sürekli sahada çalışmaları birebir takip ettiklerini de belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızı sahaya taşıyarak vatandaşlarımızla her durumda görüşmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde kurmuş olduğumuz Kentsel Dönüşüm Ofisimizde de yine vatandaşlarımızla birebir görüşmeler sağlayarak süreci hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlıyoruz. Kentsel Dönüşüm projemiz ile sadece yapı stokunu yenilemiş olmayacağız. Tokat'ımızın yaşam kalitesini artırmayı, güvenli ve planlı şehirleşmeyi hedefliyoruz. Etap etap hayata geçireceğimiz Kentsel Dönüşüm projemiz Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.