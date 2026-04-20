Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda seçimi kazanan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı ve Yönetim Kurulu üyelerinin Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen mazbata töreninde mazbatasını Seçim Müdürü Taylan Şeref'den aldı.

809 delegenin 481 oyunu alan Ömer Madırlı, birliğin yeni başkanı oldu. Başkan Ömer Madırlı, seçimin tüm ihracatçılara ve bölgeye hayır getirmesini temenni ederek 'Bütün sektörleri içine alan bir birliğimiz var. Bu, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Zor bir coğrafyamız var ama bölgemizin sorunlarının çözülmesi ve bölgemizin gelişmesi için 4 yıl boyunca tüm gücümüzle çalışacağız. Seçim sürecinde desteğini esirgemeyen kıymetli başkanımız Ethem Tanrıver'e teveccüh gösteren, destek veren kıymetli ihracatçılarımız, birlik üyelerimiz bu görevi bize layık gördüler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

Yaklaşık 8 yıla aşkın süredir Doğu Anadolu İhracatçılar Birlik Başkanlığını yapmak ve hizmet etmekten gurur duyduğunu büyük bir onurla hizmet bayrağını Ömer Madırlı'ya teslim eden Ethem Tanrıver, seçimim tüm ihracatçılara ve bölgeye hayır getirmesini temenni etti. Tanrıver, Ömer Madırlı'ya yeni görevinde üstün başarı dileyerek şunları kaydetti: 'Tanrıver Ailesi olarak, hayatım boyunca 8 yıldır onurla sürdürdüğüm görevin şerefi ve gururunu yaşıyorum. Görevim boyunca bana büyük destek veren yönetim kurulu ile birlik üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma, evlatlarıma, kıymetli aileme teşekkür ederim. Her zaman yanında olduğumu ifade ederek, Birlikte görev yaptığımız kıymetli kardeşim Ömer Madırlı Başkanımıza yeni dönemde yönetim kurulumuzla birlikte daha iyi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bölgemize, Erzurum'a hayırlı olsun'