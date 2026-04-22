Mersin'de bir okulda top çarpan bayrağa öğrencilerin gösterdiği hassasiyet güvenlik kameralarına yansıdı.

Gönüllere dokunan olay Erdemli ilçesinde bulunan 75. Yıl Anaokulu'nda yaşandı. Okulda öğrenim gören bir öğrencinin, oyun sırasında vurduğu top Türk bayrağına isabet etti. Bunun üzerine öğrenci hemen bayrağın yanına giderek öpüp saygısını gösterdi. Bu anlamlı davranışın ardından sınıf arkadaşları da bayrağı düzelterek öptü.

Minik öğrencilerin bayrağa gösterdiği hassasiyet, güvenlik kameralarına da yansıdı. Minik öğrencilerin bu duyarlı ve anlamlı hareketleri, izleyenlerin takdirini topladı.