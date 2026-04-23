Mersin'de adrenalin sevenler, 220 metre yüksekliği bulunan vadinin üzerinden halatla atlama (Rope jumping) yaparken o anlar heyecanlandırdı. 220 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayanlar hayatlarının en uzun 5 saniyesini yaşayarak korku ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi yıllar sonra alınan gerekli izinlerin ardından adrenalin sevenleri ağırladı. Vadinin tepesine çıkan adrenalin sevenler profesyonel ekip rehberliğinde kendilerini 220 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Hergün bir çok kişinin katıldığı halatla atlama anları ise izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. İlk defa halatla atlama yapanlardan bazıları ise korkuyu da yaşadı.

Heyecanı yaşamak için farklı illerden geliyorlar

Ankara'dan Mersin'e atlayış için gelen Kerem Can Özcan,' Sadece Mersin atlayışı için geldim, döneceğim hemen. 15 veya 16'ıncı atlayışım oluyor. Her zamanki gibi heyecan hiç bitmedi. Aynı duyguları tekrar yaşayacağım. İstediğiniz kadar atlayın hiç fark etmiyor. Aynı heyecanı tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Ankara'da atladım, Erzurum'da atladım. Yani şu an en çok sevdiğim lokasyon da Mersin diyebilirim' diye konuştu.

Kayseri'den gelen Esra Kılıç ise,'Bu ilk atlayışım olacak. Biraz heyecanlıyım ama bu heyecanı yaşamak için geliyoruz zaten.Adrenalini seviyorum açıkçası. Sürekli takip ediyordum ama işler yüzünden gelemiyordum bir türlü. Daha önce İzmir'e gittim Efes'e, uçaktan atlamak için. Orada atladık, daha sonra bu heyecanı bir kez tadınca ne yazık ki vazgeçemiyorsunuz. Şimdi buraya geldik 'ifadelerini kullandı.

Bir çok ilde atlayışlar yapılıyor

Rope jumping ekibinden Hanife Vakhtine ise,' Biz burada rope jumping yani halatla atlama yapıyoruz. Halatla atlama yüksek nesnelerden, yüksek yapılardan mühendislik hesaplamaları, fizik kuralları ve rope jumping eğitimi sayesinde güvenli bir şekilde serbest düşüş yapılma sporudur. Ekibimiz aslında Rus bir ekip, Rusya'dan geldiler buraya. 2012 yılından beri rope jumping yapıyorlar zaten. 2018 yılında ilk defa Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'deki bu güzellikleri gördükten sonra da gitmemişler ve burada bu sporu yaymaya çalışmışlar' dedi.

2020 yılında Mersin'de atlayış yaptıklarını aktaran Vakhtine,' Daha sonra başka illerde de yine böyle yüksek nesneler aramaya başladık. Şu an Ankara'da 70 , Mersin'de 220 , Erzurum'da 250 metreden atlıyoruz. Artvin'de yakında Deriner Barajı'nda yine 250 metreden atlayışlarımız olacak. Niğde Aladağlar'da 200 metre bir rope swing deneyimimiz oldu, bir de 150 metre yine bir kayalıktan deneyimimiz oldu' şeklinde konuştu.

'Mersin en dikkat çeken lokasyon'

Mersin insanların çok dikkatini çektiği, çok özlediği bir yer olduğuna dikkat çeken Vakhtine,' Konum olarak, lokasyon olarak böyle hem deniz kenarında olması hem yazlık bir kasabada olması çok ilgi çekiyor. İnsanlar sürekli bize Mersin'i soruyorlardı. Deniz kenarında bir yer olsun hem biz atlayışa gelelim hem tatilimizi yaparız' diye. Biz çok uğraştık, çok emek verdik buraya. Sonunda izinlerimizi aldık, güvenlik belgelerimizi aldık. Juggabs sertifikalarımız var ekip olarak hepimizin. Türkiye'de bu işi güvenli yapan tek rope jumping ekibiyiz. Sertifikalarımızı aldık, gerekli izinleri aldık ve artık 2026 itibarıyla burada güvenli atlayışlara başlamış bulunmaktayız' diyerek sözlerini tamamladı.