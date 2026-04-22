Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ana yolda seyir halindeki otomobil, tali yola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet ile sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin tali yola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletin araca çarpması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.