Mersin'in Tarsus ilçesinde 2021 yılında çıkan yangında iki çocuğunu kaybeden kadın, eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

26 yaşındaki Fatma ve 34 yaşındaki Tuncay Kuytul çifti, 26 Şubat 2021'de Yeşil Mahalle'de klimanın patlaması sonucu çıkan yangında iki oğullarını kaybetti. Yaşanan acının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ailenin barınma sorunu devam ediyor. Yangında evlerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Fatma Kuytul, eşinin çalıştığı iş yerinde kalmak zorunda olduklarını söyledi. Üç çocuğuyla birlikte zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Kuytul, süreç içerisinde devletten bazı yardımlar aldıklarını ancak bu desteklerin kalıcı bir çözüm için yeterli olmadığını dile getirdi. Yaşadıkları acının ardından yeni bir hayat kurmak istediklerini belirten Kuytul, başta barınma olmak üzere destek beklediklerini kaydetti.

Aile, kalıcı bir yaşam alanına kavuşabilmek için hayırseverler ve ilgili kurumlardan yardım bekliyor.