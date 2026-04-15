Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, şubat ayında yapılan seçimlerde Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına seçilen Özer Sanal ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

3 listenin yarıştığı seçimde en yüksek oyu alarak başkanlığa seçilen Özer Sanal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ebedinoğlu, yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Kuyumcular ve Sarraflar Odasını gezen Ebedinoğlu, Sanal'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Görüşmenin sonun Ebedinoğlu tarafından Sanal'a plaket takdim edildi.