Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de bir markanın öncülüğünde, annelerin ebeveynlik yolculuğunda ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgi, anlayış ve desteği merkeze alan yeni etkinlik serisi 'Mutlu Bebekler Mutlu Anneler'in ikinci buluşması gerçekleştirildi.Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen anneler, bebek beslenmesi ve gelişim süreçlerine dair merak ettikleri konuları uzmanlardan dinleme ve kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

'Mutlu Bebekler Mutlu Anneler' serisinin ikinci durağı Diyarbakır oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, uzman çocuk doktoru Prof. Dr. Nilüfer Matur Okur ve klinik psikolog Ceren Gümüş Yaşa'nın da katılımıyla bebek gelişimi, beslenme rutinleri ve annelik yolculuğuna dair merak edilen konular ele alındı. Uzmanlar, annelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik başlıkları sade, anlaşılır ve destekleyici bir dille ele alırken, etkinlik boyunca anneler kendi tecrübelerini paylaşabilecekleri samimi bir sohbet ortamında bir araya geldi.

Buluşmaların moderatörlüğünü üstlenen Ceyda Düvenci, ''Anneliğin içinde çok fazla duygu, soru, ihtiyaç ve görünmeyen yük var. Anneler çoğu zaman çocuklarının ihtiyaçlarının yanı sıra çevrenin beklentileriyle de baş etmeye çalışıyor. Bu nedenle birbirini dinleyen, yargılamayan ve gerçekten iyi hissettiren sohbet alanlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğin en önemli yönlerinden biri; annelerin yalnızca uzmanları dinlemesi değil, birbirlerinin duygularında da kendilerini bulabilmesiydi. Bence bazen en büyük destek, anlaşılmış hissetmek oluyor'' dedi.