VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA hastası bağış kutusu da dahil toplamda 650 bin TL değerinde çeşitli malzeme çaldığı belirlenen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, '2 ayrı iş yerinden-kurumdan hırsızlık olaylarında 50 bin TL değerinde çeşitli malzemeler ve SMA hastaları için bağış kutusunun çalınması olayından olmak üzere toplamda 650 bin TL değerinde çeşitli malzemeler çalınmıştır. Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce çalışma yürütülmüş. Hırsızlık olayları ile ilgili suça sürüklenen çocuk B.A., şüpheli O.H., T.A. ve L.C. olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. Şüpheliler L.C. ve T.A. aynı gün çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir' denildi.