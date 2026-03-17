Van'da havaların ısınmasıyla birlikte kış boyunca yüzeyi donan Sıhke Göleti'nin buzları tamamen çözüldü. Günlerdir etkisini artıran sıcak hava, gölet üzerindeki kalın buz tabakasını eriterek yerini suya bıraktı.

Kış aylarında tamamen donan ve vatandaşların zaman zaman üzerinde yürüdüğü gölet, baharın gelişiyle birlikte yeniden hareket kazandı. Buzların çözülmesiyle birlikte su yüzeyi ortaya çıkarken, çevredeki manzara da değişmeye başladı. Soğuk kış günlerinde beyaza bürünen gölet, buzların çözülmesiyle birlikte baharın habercisi oldu. Dondurucu soğukların etkisiyle adeta bir buz pistine dönen gölet, güneşin yüzünü göstermesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte eski maviliğine kavuştu.