Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırının ardından eğitim camiasına destek olmak amacıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'ın Çaldıran ilçesinde de derin üzüntüyle karşılandı. Çaldıran İlçe Müftülüğü, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtmek ve öğretmenlerin yanında olduklarını hissettirmek adına kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Programa; Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürleri, din görevlileri ve ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler katıldı. Heyet, okulları tek tek dolaşarak öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğretmenlere hitaben duygusal ve kapsayıcı bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, eğitimin ve eğitimcinin kutsallığına vurgu yaptı. Müftü Geylani, 'Kıymetli öğretmenlerimiz, bugün burada sadece bir protokol ziyareti için değil, gönül köprülerimizi pekiştirmek ve acınızı paylaştığımızı bizzat ifade etmek için bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ta meslektaşlarınıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı, sadece eğitim camiasına değil, milletimizin geleceğine ve huzuruna yapılmıştır. Bugün yanımızda getirdiğimiz ÇEDES projesi öğrencileriyle aslında şu mesajı vermek istiyoruz; sizlerin yetiştirdiği bu pırıl pırıl nesiller, değerlerine sahip çıkarak şiddetin karşısında, sevginin ve saygının yanında duracaktır. Bizim inancımızda 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturu esastır. Sizler, cehaletin karanlığına karşı irfan meşalesini taşıyan kahramanlarsınız. Bir öğretmene kalkan el, aslında toplumun vicdanına uzanmış demektir. Bizler din görevlileri olarak, her zaman sizlerin yanındayız. Camilerimizle okullarımız, minberlerimizle kürsüleriniz birdir; hedefimiz ise ahlaklı ve donanımlı nesiller yetiştirmektir. Bu vesileyle, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şiddetin her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum' dedi.

Programın en anlamlı anları ise ÇEDES projesi öğrencilerinin öğretmenlerine çiçek takdim ettiği anlar oldu. 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında milli ve manevi değerleri benimseyen öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak 'Her zaman yanınızdayız' mesajı verdiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Zor zamanlarda kenetlenmek bizim en büyük gücümüzdür. Müftülüğümüzün ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu hassasiyeti, öğretmenlerimize büyük moral olmuştur. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan müftümüze, ekibine ve sevgili öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Program boyunca ilçedeki okullar tek tek ziyaret edilerek öğretmenlere çiçekler sunuldu. Eğitimciler, bu anlamlı jestin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, kurumlar arası dayanışmanın ve öğrencilerin gösterdiği vefanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirttiler.