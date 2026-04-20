Van'ın Çatak ilçesinde tandır evi ve bir bölümü kümes olarak kullanılan yapının çökmesi sonucu içeride bulunan hayvanlar kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sugeldi Mahallesi'nde yaşandı. Yapının çökmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu göçük altında kalan tavuk ve horozlar sağ olarak kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri ayrıca yapı içerisinde bulunan çeşitli eşyaları da kontrollü şekilde dışarı çıkardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam ettiğini benzer risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.