Bitlis'in Hizan ile Van'ın Bahçesaray ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve çığ düşmesi nedeniyle 27 Aralık 2025 tarihinde ulaşıma kapandı. Bu süreçte vatandaşlar, Bahçesaray'a ulaşım için Hizan üzerinden daha uzun ve zorlu bir yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Bitlis'in Hizan ilçesi ile Van'ın Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşımı etkili oluyor. Nisan ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının yaşanması, sürücülere zor anlar yaşatıyor.