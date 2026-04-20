Aksaray'da trafik jandarması ekiplerince köylerde tarımla uğraşan ve traktörü bulunan üreticilere eğitim verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve özellikle gece saatlerinde görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Eskil ilçesinde çiftçilere ve traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Trafik Jandarması ekipleri tarafından düzenlenen eğitimlerde traktör ve römorklarda kullanılması zorunlu olan, gece trafikte görünürlüğü arttıran flaşörlü lambalar ve üçgen reflektörlerin önemi anlatılmış, aynı zamanda 2001 yılı sonrası üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesi (ROPS) hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmaları çerçevesinde sahada bulunan römorklara üçgen reflektör takılarak traktör sürücülerine reflektör ve güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirici broşürler verildi.

İl Jandarmadan yapılan açıklamada, 'Tarım araçlarının karışmış olduğu kazalarının en aza indirilmesi ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir' denildi.