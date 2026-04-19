Van Gölü'nde son yıllarda iklim değişikliği ve buharlaşma nedeniyle yaşanan aşırı su kaybı, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nda ulaşım engelini beraberinde getirdi. Suların kıyıdan metrelerce uzaklaşması sonucu işlevini yitiren ve hasar görerek kırılan seyyar iskelenin yerine yeni bir iskele inşası için çalışma başlatıldı.

Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin üzerinde bulunduğu Akdamar Adasına 2016 yılında 4 metre eninde 50 metre uzunluğunda 279 bin lira harcanarak yeni bir iskele yapıldı. Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte Akdamar Adası'nda kurulu iskele işlevliğini yitirerek yerine seyyar iskele yapıldı. Çekilmenin devam etmesi, özellikle sığ kıyılara sahip olan Akdamar Adası ve çevresinde etkisini iyice hissettirdi. Teknelerin yanaşması için kullanılan mevcut seyyar iskele, su seviyesinin düşmesiyle birlikte zemine oturdu ve yapısal bütünlüğünü kaybederek kullanılamaz hale geldi. Bu durum, adayı ziyaret etmek isteyen binlerce turist ve tur operatörleri için güvenlik riski oluşturmaya başladı. İskelede yaşanan hasarın ardından yetkililer harekete geçti. Özellikle yaz sezonu öncesinde artması beklenen ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yeni bir seyyar iskelenin yapımına MÇD Denizcilik tarafından başlandı. Sökümüne başlanılan iskele önümüzdeki hafta sonuna kadar yetiştirilmesi hedefleniyor.