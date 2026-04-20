Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Manavgat ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada 3 bin kaçak gözlük ile bin 100 kaçak saat ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirildi.