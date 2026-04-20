Edirne'de meslek liselilerin soğuk içecek hazırlama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Turizm Haftası dolayısıyla Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında soğuk içecek hazırlama yarışması düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışma öncesi konuşan Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, öğrencilerin yarışmaya kendi hazırladıkları reçeteleriyle katıldığını belirtti.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde turizmin olmazsa olmazlarından bir tanesinin de gastronomi olduğunu söyleyen Soytürk, 'Özellikle bugün burada yapılacak olan yarışma, Türkiye turizminin ve Edirne sahil bölgelerine gelen yerli ve yabancı turistlerin soğuk içecek ihtiyacını karşılamaya yönelik önem arz ediyor. Bugün Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, kıymetli yiyecek içecek öğretmenlerinin nezaretinde soğuk içecek yarışması yapacağız. 18 yarışmacımız, kendi reçeteleriyle beraber soğuk içecek yapacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz' dedi.

Yarışmada hünerlerini sergileyen 18 öğrenci öğrenci birbirinden renkli içecekler ortaya çıkardı. Hijyen, çalışma ve masa düzeni, kılık-kıyafet, görsellik, sunum, malzeme kombinasyonu, lezzet kombinasyonu, hazırlama becerisi, zorluk düzeyi ve atık miktarı konularında yapılan değerlendirme sonucu Munisa Tursunova 'pembe senfoni'adını verdiği içeceği ile birinci, Eymen Yenici 'Trakya ayazı' ile ikinci, Ömer Ayar ise 'Kuzey esintisi' ile üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.