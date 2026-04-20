Kağıthane Belediyesi tarafından Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ile bağlantılı şekilde hayata geçirilen Yeşil Vadi 4'üncü Etap projesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerine inşa edilen yeni etapla birlikte ilçeye modern spor alanları, sosyal donatılar ve geniş yeşil yaşam alanları kazandırılıyor.

Kağıthane'de hayata geçirilen Yeşil Vadi 4'üncü Etap'ta sona yaklaşıldı. Proje kapsamında basketbol sahası, voleybol sahaları ve padel kortunun yanı sıra yürüyüş yolları, sosyal tesis, çocuk oyun alanları ve 43 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Tesisin, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal yaşamını sürdürebileceği şekilde tasarlandığı belirtildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Yeşil Vadi'nin ilçenin önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini ifade ederek, yeni etapla birlikte spor ve dinlenme alanlarının artırıldığını bildirdi. Öztekin, vatandaşların modern tesislerde vakit geçirebileceğini, çocukların ise güvenli oyun alanlarında eğlenebileceğini belirtti. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.