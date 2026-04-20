Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 25 farklı üniversiteden gelen öğretim üyelerinin katılımıyla 'Sanat Buluşmaları' etkinliği düzenlendi.

Program, 25 üniversiteden gönderilen eserlerin yer aldığı karma serginin açılışı ile başladı. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğretim üyeleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Açılış sonrası sergiyi gezen protokol üyeleri daha sonra konferans salonunda düzenlenen 'Sanat Söyleşisi' programına geçti. Programın açılışında konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, etkinliğin çok önemli olduğunu söyledi. Açılışını yaptıkları sergi salonunda ilk kez resim sergisi düzenlendiğini anlatan Elmastaş, 'Hem salonun hem de birbirinden kıymetli eserlerin açılışını yaptık. 25 üniversiteden 70 civarında eser sergilendi. Karma bir sergi oldu. Sergiyi dolaşırken çok farklı eserler gördük. Belki de Bitlis'te ilk defa bu kadar çeşitli eserlerin bir arada olduğu bir sergiye şahitlik ettik' diye konuştu.

BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar ise fakültede bir başlık altında iki etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir süre önce rektörlük tarafından fakülteye kazandırılan sergi salonunun ulusal karma bir sergiyle açılışını yaptıklarını kaydeden Masdar, 'Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen hocalarımızla da sanat söyleşisi yapacağız. Türkiye'nin 25 ilinden farklı üniversitelerden eserlerini gönderen ve buraya gelerek programımıza katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onları ve eserlerini burada ağırlamak çok onur verici' ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından moderatörlüğünü BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar'ın yaptığı 'Sanat Söyleşisi'nde Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ateş, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Oktay Yalın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Üçer tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.