Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 62 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada 27 bin 508 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise Trafik Jandarması Timleri tarafından 13 bin 831 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 21'i hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 318 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 gram kubar esrar, 2 gram eroin, 11 gram sentetik kannabinoid, 7 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği, 95 adet tabanca fişeği, 85 adet av tüfeği fişeği, 10 litre etil alkol, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, 3 adet çek, 3 adet senet, 4 adet cep telefonu, 5 adet sahte alım satım sözleşmesi, 1 adet ajanda, 8 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi.