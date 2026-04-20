Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 16 bin 938 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 47 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 58 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 49 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 36 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 91 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 281 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 90 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 260 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 63 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 938 araç kontrol edildi, 2 bin 139 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 49 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.