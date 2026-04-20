Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 297 adet sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 92 gram sentetik kannabinoid, 64 gram esrar, 126 gram skunk ve 11 gram kokain ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devem edeceği bildirildi.