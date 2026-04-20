Bingöl Üniversitesi'nde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Na't-ı Şerif yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi'nde öğrenciler arasında Na't-ı Şerif şiir yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinverildi. Ödül taktiminin ardından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) konulu panel düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Programda yapılan konuşmalarda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) olan sevginin ve bu tür etkinliklerin kültürel ve manevi değerlerin yaşatılmasındaki önemi vurgulandı. Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin ise yaptığı açıklamada, yarışmanın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, 'Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı vesilesiyle böyle bir yarışma düzenledik. Bu, üniversiteler arası öğrencilerin katıldığı ilk şiir yarışmasıdır. Bingöl gibi peygamber sevgisinin yoğun yaşandığı bir şehirde yapılması bizim için büyük bir onur' dedi.

İlerleyen yıllarda yarışmanın kapsamının genişletileceğini ifade eden Koçin, farklı dillerde de benzer etkinlikler düzenlenmesinin planlandığını belirterek, organizasyonun geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.