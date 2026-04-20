Erzurum'da halk otobüsü şoförü Ahmet Öznütepe, K2 hattında seyir halindeyken sınava geç kalmak üzere olan bir öğrenciyi zamanında yetiştirerek takdir topladı. Öğrenci o anları cep telefonu ile kaydetti.

Erzurum'da toplu taşıma hizmeti veren bir halk otobüsü şoförü, sergilediği duyarlı davranışla gönülleri fethetti. Edinilen bilgilere göre, K2 hattında görev yapan kaptan Ahmet Öznütepe, Yıldızkent güzergâhında ilerlediği sırada Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına yetişmeye çalışan bir öğrenciyle karşılaştı.

Öğrencinin mağduriyetini fark eden duyarlı şoför, büyük bir hassasiyet göstererek adeta zamanla yarıştı. Güzergah üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde hareket eden Öznütepe, öğrenciyi üniversiteye tam vaktinde ulaştırdı. Şoförün bu çabası sayesinde öğrenci, hayatı için önem taşıyan sınavına son anda girebildi. O anlar sosyal medyada beğeni ve takdir topladı.