Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Gürgentepe ilçesinde inşa edilen hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacak hem de bölgeyi turizm açısından cazip bir noktaya dönüştürecek Akören Göleti hizmete kazandırıldı.

Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bölgede önemli bir kazanım elde edildiğini belirten Başkan Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı. Başkan Güler, 'Burada güzel bir gölet yaptık. Hem turistik hem de su ihtiyacını karşılayacak bir çalışma oldu. 180 bin metreküp su kapasitesine sahip bu gölet sayesinde 9 mahallemize su iletimi sağlayacağız. Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz' dedi.

30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli ziyaret noktası olması bekleniyor.