Ordu'da, ileri evre gırtlak kanseri tanısı konulan bir hastaya, ilde ilk kez gerçekleştirilen larenjektomi ve boyun diseksiyonu ameliyatı başarıyla uygulandı.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nde gerçekleştirilen operasyonda, Eğitim ve İdari Sorumlu Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakuş başkanlığındaki cerrahi ekipte Dr. Öğr. Üyesi Cemal Özyılmaz ve Op. Dr. Mehmet Fatih Çakmak yer aldı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ileri evre gırtlak (larenks) kanseri tanısı alan hastaya larenjektomi ve boyun diseksiyonu ameliyatı uygulandı. Onkolojik cerrahinin en hassas ve teknik beceri gerektiren uygulamaları arasında yer alan operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Ameliyat sonrası takibi sorunsuz şekilde tamamlanan hasta, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Larenjektomi, kanserli dokuların temizlenmesi amacıyla gırtlağın bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması işlemi olarak bilinirken, boyun diseksiyonu ise kanserin yayılma riski bulunan boyun bölgesindeki lenf nodlarının temizlenmesini kapsayan önemli bir cerrahi müdahale olarak biliniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ordu'da yapılmaya başlanan bu tür ileri cerrahi işlemlerin hastaların tedavi için şehir dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı ve modern tıp imkanlarına kendi illerinde erişebilmeleri açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.