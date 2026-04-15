Ordu'nun Perşembe ilçesinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon toplantısında tüm yönleriyle ele alındı. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yürütülen çalışmaların ilçenin yaşam kalitesini artıracak önemli bir dönüşüm süreci olduğunu belirterek, projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Perşembe ilçe merkezinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. İlgili kurumların yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, başta Atık Su Arıtma Terfi Merkezi projesi olmak üzere sahadaki tüm çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda mevcut çalışmaların son durumu değerlendirilirken, devam eden imalatlar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular masaya yatırıldı. İlçe genelinde sürdürülen altyapı yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında planlanan işlerin takvimi gözden geçirilirken, sahada karşılaşılan ihtiyaçlara yönelik atılacak adımlar da istişare edildi. Üstyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları, doğalgaz altyapısı, kanalizasyon, yol düzenlemeleri ve sokak aydınlatmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirileceği belirtildi.

Yürütülen çalışmaların sahiller başta olmak üzere ilçe genelinde yaşam kalitesini artıracağını vurgulayan Belediye Başkanı Cihat Albayrak, 'Mavi bayraklı Perşembe'mizin doğal güzelliklerini koruyarak daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşımak en temel önceliklerimizden biridir. Bu süreçte esnafımızdan öğrencilerimize kadar tüm hemşehrilerimizin göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum' dedi.

Belediye Başkanı Albayrak, yatırımın hayata geçirilmesinde destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Öte yandan toplantıda, geçen günlerde gerçekleştirilen ihale ile toplamda 500 milyon TL'ye yaklaşan altyapı ve üstyapı yatırımının ilçeye kazandırıldığı ifade edildi.