Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen program kapsamında Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve derneklerin çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Programda şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Doğan Demirbilek, 'Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 111 yıl önce, 18 Mart'ta Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale'de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında anlamını yitirmiş; zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm ise şehit olmakla yüceltilmiştir. Türk ulusunun Atatürk'le kavuştuğu bu muhteşem zafer, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözüdür. Çanakkale, düşmanın zannettiği gibi sıradan bir savaş alanı değildir. Türk milletinin, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, iyi yönetildiğinde tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip olduğunu dünyaya göstermiştir' dedi.

Vali Muammer Erol, anma programı kapsamında Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı, protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Dr. Sağ. Alb. Öner Önder, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen ile Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Şenel Şahin katıldı.