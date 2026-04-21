Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye binasında bir kişi, belediye başkanının sekreterini satırla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Aybastı Belediyesine giden Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri olduğu öğrenilen Adem Demirkale'ye bazı sorular sordu. Bu esnada Demirkale arkasını döndüğü esnada Doğan, Demirkale'nin başına satırla vurdu. Saldırı sonucu başından ağır yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yapılan saldırıya tepki göstererek, 'Kamu hizmetini fedakârca sürdüren çalışma arkadaşımıza yönelen bu saldırı, sadece bireysel bir şiddet eylemi değil; devlet ciddiyetine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır. Şükürler olsun ki personelimizin sağlık durumu iyidir. Ancak yaşanan bu vahim olay, asla sıradanlaştırılamaz ve görmezden gelinemez. Bu çirkin saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, failin hak ettiği en ağır cezayı alması ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız' dedi.

Olayın ardından saldırgan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.