Ordu'nun Ünye ilçesinde ekiplerce gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 23 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, sürücülerin trafik kurallarına uyumu titizlikle incelendi. Uygulama noktasında durdurulan 58 araç ve sürücüsü üzerinde ehliyet kontrolü, evrak eksikliği ve özellikle emniyet kemeri kullanımı denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda kuralları ihlal ettiği belirlenen kemer takmadığı tespit edilen 6 sürücüye, çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinleyen 1 sürücüye ve sağ şeritten sollama yapan 1 motosiklet sürücüsüne toplamda 23 bin lira cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde trafik güvenliğini artırmak ve can kayıplarının önüne geçmek adına denetimlerin kentin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği vurgulanırken, ekipler, sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcıları için trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyardı.